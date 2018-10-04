"Хранительница гей-секретов": бывшая невеста втянула Козловского в скандал

Телеведущая, блогер и экс-невеста певца Виталия Козловского - Рамина Эсхакзай, которая стала популярна после участия в шоу "Холостяк", рассказала, что в украинском шоу-бизнесе полным-полно геев. Звезда отметила, что эта информация повергла ее в шок.



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