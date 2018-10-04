Павла Волю срочно доставили в больницу
Юморист Павел Воля отправился в гастрольный тур по России со своей юмористической программой. Однако, если верить последним новостям, в график выступлений придется вносить коррективы.
Так, по сообщениям telegram-канала 112, после выступления в Иркутске ведущего срочно доставили в больницу с подозрением на аппендицит. Подробности о самочувствии артиста устанавливаются. Отметим, ранее юморист делился со своими подписчиками в Instagram видео с Байкала. На записи он то ли жаловался, то ли восхищался тем, что в Иркутской области успел выпасть снег.
Напомним, ранее имя Павла Воли вспоминали в связи с его женой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Дело в том, что на одном из мероприятий она засветилась не только без сопровождения своего супруга, но и без обручального кольца. Моментально поползли слухи о том, что в семейной жизни звезд спорта и телеэкрана не все ладно.
Специально для Dni.Ru ситуацию прокомментировала ведунья Саона. Она пришла к выводу, что конкретно в тот момент Ляйсан Утяшева сняла кольцо исключительно по соображениям удобства. "В данный момент оно ей мешает: какие-то дела или съемки", – заметила экстрасенс.
Однако расслабляться Павлу Воле не следует – гадалка все-таки увидела грядущий разрыв. "Она много терпела от мужа, но всякому терпению приходит конец", – объяснила она мотивацию гимнастки, которая, по ее прогнозам, готовится дать мужу от ворот поворот.
Противостоять развалу семьи, по ее мнению, нет никакой возможности. "Утяшеву очень угнетают вредные привычки мужа. Возможно, это алкоголь либо еще что-то. Доходит до абсурда: порой Павел не помнит, что творит. И это сильно расстраивает Ляйсан", – подчеркнула ведунья Саона.
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