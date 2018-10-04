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Шоу-бизнес

"Меня изнасиловали": мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце

Сергей Зверев – младший. Кадр youtube.com
 Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей вновь стал участником программы “На самом деле” Первого канала. Молодой мужчина ищет биологического отца. 
прочитано 2271 раз

Недавно Зверев-младший выяснил, что был усыновлен. Мать отказалась от Сергея сразу после рождения, он оказался в иркутском детском доме, откуда его в трехлетнем возрасте и забрал известный шоумен. 

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 Редакторы программы “На самом деле” уже помогли отыскать молодому человеку биологическую мать – ею оказалась жительница Иркутска Виктория Парфенова. Женщина отказывалась говорить, о настоящем отце Зверева-младшего. Она заверила, что забеременела вскоре после новогодней ночи, когда у нее была интимная связь с благоверным любовницы ее мужа. Однако проверка на детекторе лжи показала, что женщина врет. 

Приемный сын знаменитости вновь пригласил Парфенову в студию. Мать долго отказывалась от участия в программе, она не хотела раскрывать сыну правду об отце. Немного поразмыслив, она все же приехала, чтобы сделать шокирующие признание.  “Это был человек, которого я не помню, не помню его имени. Прошло действительно 26 лет, и все это было не по моему желанию. Я все сразу забыла в тот же день", – рассказала рыдающая Виктория. 

Кадр 1tv.ru

Мать Зверева сообщила, что навсегда стерла из памяти этот эпизод и не хотела к нему возвращаться в воспоминаниях. Парфенова рассказала, что 31 декабря вместе с ребенком зашла к родителям мужа. Супруга в квартире не оказалось, но пришел знакомый ее невестки Ольги. "Нас оставили вдвоем, и в тот момент все произошло, насильно. Я не хочу это вспоминать. Об этом никто не знает", – поведала женщина.  

На съемочной площадке появился первый муж Виктории, которого она не видела 25 лет. "Какая это может быть месть, когда это я мстил тебе. Ты мне изменила. Мы развелись, потому что ты бегала по мужикам. Ты гонорею принесла", – обвинил экс-супругу мужчина. Проверка на полиграфе показала, что до той роковой ночи Парфенова была верна мужу. 

Ведущий Дмитрий Шепелев пригласил некого Евгения Бердоносова, по словам шоумена, молодой человек, скорее всего, является единокровным братом Сергея. Предполагаемый родственник рассказал, что его отца зовут Андрей Юрьевич, но его уже нет в живых. "Он умер восемь лет назад. У него оторвался тромб. В 2010 году его не стало. Это был обычный день, 18 августа, отец приехал с работы на обед. Он прилег поспать немного, а я делал домашнее задание. Его стало трясти, а потом он ухмыльнулся. И все", – рассказал Евгений. 

Кадр 1tv.ru

Шепелев сообщил, что была проведена экспертиза ДНК между Бердоносовым и Зверевым. "Перед тобой твой единокровный брат!" – добавил ведущий, взглянув на результаты. В студии были продемонстрированы фотографии отца молодых людей. После новоиспеченные родственники обнялись.

Кадр 1tv.ru

Автор: Руслана Алексеева4 октября 2018, 21:05
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