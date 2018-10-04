Похороны, дни рождения, свадьбы, разводы, беременности и выкидыши – все это становится предметом обсуждения широкого круга почтенной публики, если дело касается знаменитостей. И сегодняшний день оказался богат на пищу для пересудов. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Петросян вышвырнул за дверь Степаненко и ее фаворита

Евгений Петросян на своей странице в Instagram объявил о начале записи нового шоу. Причем в нем не будут принимать участие ни Елена Степаненко, ни ее молодой фаворит Игорь Христенко.

Юморист пригласил поклонников на съемки "Петросян-шоу" в концертный зал "Москвич". А бывшая возлюбленная комика и ее протеже, по всей аидимости. начнут зарабатывать исключительно сольными выступлениями.

Кудрявцева обратилась к Малахову после публичного провала

Ведущая Лера Кудрявцева обратилась к своему коллеге Андрею Малахову после того, как тот получил награду телепремии ТЭФИ, а она – нет, при том, что была выдвинута в двух номинациях. Впрочем, первенства Малахова Кудрявцева оспаривать не стала.

Ведущая лишь заметила, что выбор лучшим ток-шоу вечернего прайма программы "Саранхэ" вызывает определенные вопросы. В частности, Кудрявцева призналась, что даже не знала о существовании этого шоу. С ней согласились многие подписчики.

"Я была готова ко многому, но не к этому": Алсу о гостье мужа на своем празднике

Певица Алсу в откровенном интервью рассказала о том, как ее на день рождения удивил муж Ян Абрамов. Он пригласил на праздник кумира исполнительницы Тони Брэкстон.

"Я выросла на ее песнях, даже копировала ее, когда искала свое звучание, свой тембр", – призналась Алсу. Услышать певицу на своем дне рождения стало для исполнительницы самым неожиданным сюрпризом.



Пугачева у гроба сообщила о болезни Жванецкого

Во время гражданской панихиды по актеру Роману Карцеву в Центральном доме литераторов Алла Пугачева рассказала о болезни Михаила Жванецкого. "Я его сейчас видела – он не может ничего говорить", – поделилась она.

Романа Карцева похоронят на актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве. Он упокоится рядом с композитором Владимиром Шаинским.

Лужа крови на диване: Малахова наказали за бессовестную ложь

Знакомые с производственным процессом на съемках шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказали Dni.Ru, что новый "сериал" про связь Александра Серова с проституткой из "Дома-2" – выдумка от начала и до конца. Дескать. даже "выкидыш" у барышни прямо в студии произошел строго по сценарию.

Зрители обратили внимание, что о луже крови на диване Андрей Малахов сообщил еще до того, как Дарья Друзьяк встала и это кто-то смог увидеть. Я потом позвонила Андрею, сказала, что он спалился, а тот смеется в голос", – рассказала Dni.Ru знакомая телеведущего.

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