Отсидевшая свое любовница Серова рискует вновь получить срок

Александр Серов долго терпел обвинения экс-участницы “Дома-2” Дарьи Друзьяк. Теперь он собирается наказать бывшую экскортницу за клевету и воровство.



Серов стал гостем программы “Пусть говорят” Первого канала. Артист уверил, что заявление Дарьи о том, что он якобы избил ее и изнасиловал, лживы. Также Александр добавил, что девушка не могла от него забеременеть.

"Лукавить не буду, но заявления кое-какие сделаны в Следственный комитет. Для начала за клевету. Я не хотел говорить, но придется. Дело в том, что там, где она жила у меня лежало 320 тысяч. Это деньги, которые я планировал использовать в случае болезни. Если когда-нибудь что-то случилось, я бы мог сразу их использовать. Так вот, деньги эти пропали. Да, в этой квартире была моя домохозяйка, но она работает со мной пять лет, и никаких прецедентов с ее стороны не было. А так как у Друзьяк была судимость за воровство, что нам удалось выяснить, я подозреваю, что она взяла эти деньги", – заявил народный артист.

Присутствующие в студии были шокированы, узнав о прошлом Дарьи. Артист предположил, что бывшая жительница “Дома-2” пытается добиться славы и просто играет на камеру.

Серова поддержала некая Татьяна Морозова, которая лежала в больнице вместе с Друзьяк. Женщина рассказала, что историю про беременность девушка выдумала уже давно. “Она постоянно рассказывала, что у нее нет ни еды, ни денег, я ее подкармливала. И вот однажды она начала у меня узнавать, как сделать так, чтобы тест на беременность показал положительный результат. Я ей отвечаю: "Сходи в отделение гинекологии и попроси у кого-нибудь из беременных мочу". Она так и сделала”, - вспомнила Татьяна.

Добавим, что на днях Дарья оказалась на больничной койке с угрозой выкидыша. Девушку увезла скорая прямо со съемок программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала “Россия 1”. Рассказывая об отношениях с Серовым, Друзьяк так разнервничалась, что у нее началось кровотечение.