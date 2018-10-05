Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта
"Меня зовут Гарри, у меня две собаки и моя прекрасная американская жена", – заявил принц в начале официальной церемонии. Так внук Елизаветы II подтвердил, что пара приняла в свою семью еще одну собаку.
Черного лабрадора назвали Оз. "Его имя часто произносят неправильно", – отметила Маркл, не уточнив, как должна звучать кличка пса.
Оз долгое время провел в приюте для животных и должен был отправиться на усыпление, но Гарри и Меган спасли малыша. Теперь он стал приятелем для бигля Меган.
"Собака успешно устроилась в своем новом доме. Пес будет жить и путешествовать между дворцом и загородным домом Гарри и Меган в Котсуолдсе", – пояснили Daily Express в пресс-службе королевской семьи.
Известный британский кинолог Эрин Мартин-Годфри пояснил, что Меган и Гарри решили выбрать черного лабрадора, потому что черные животные часто остаются на всю жизнь в приютах. Люди предпочитают заводить питомцев со светлым окрасом, а их темные собратья чаще всего усыпляются. "Согласно статистическим данным в Великобритании и США, это постоянная проблема, наблюдаемая в центрах "усыновления", – заявил специалист.
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри обвенчались в мае 2018 года. С того времени то и дело появляются слухи о беременности актрисы. Однако пока пара решила завести собаку, а не ребенка.
Поклонники поражены хозяйством артиста
Певица дала откровенное интервью
Обрюзгшую певицу не сразу узнали
Юмориста госпитализировали после концерта в Иркутске