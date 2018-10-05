Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта

Меган Маркл и принц Гарри взяли в свою семью малыша-лабрадора из приюта для животных. Пес живет с молодоженами около месяца и только во время визита в Сассекс герцог и герцогиня сделали официальное заявление о любимце.

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