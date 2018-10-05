Известную актрису арестовали из-за сексуального насилия

Британская супермодель и актриса Эмили Ратаковски была задержана во время акции против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, обвиненного в сексуальном насилии, передает Пятый канал.
Ратаковски рассказала о своем аресте в соцсети, добавив к посту фотографию с плакатом. "Уважайте существование женщин, иначе мы окажем сопротивление", – говорится на баннере, который держит актриса.
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