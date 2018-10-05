Преданную мужем Лорак жестоко унизили на Украине

Ани Лорак выступила в Киеве. Украинский политолог Алексей Голобуцкий не преминул пройтись по популярной исполнительнице, назвав ее "потрепанной".

Ани Лорак получила новый удар. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала фотографию с ее концерта в Киеве. На снимке привлекательная исполнительница запечатлена в лаконичном черном платье с внушительным разрезом до бедра и на шпильках.

Публикацию заметил украинский политолог Алексей Голобуцкий. В своем аккаунте в Facebook мужчина язвительно прокомментировал выступление Ани Лорак, намекнув на то, что артистку заставили спеть на Украине, а самой стране она не нужна. А еще Голобуцкий "одарил" Лорак нелестными эпитетами.

"Лорак снова притащили в Киев, выступить сегодня с концертом во Фридом-хаусе. Что такое – в России уже совсем надоела потрепанная "дива", теперь для заработков годятся и скромные залы Украины? Как бы зубастые российские конкуренты окончательно не выдавили с тамошнего рынка Лорак как "неликвид" – куда нам ее девать тогда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)..." – издевательски написал Алексей Голобуцкий.

Многие подписчики были солидарны с политологом, но нашлись и те, кто выразил противоположное мнение. "Ну не такий Фрідом і скромний", "Ани красотка! Не надо грязи!" – встали на защиту певицы пользователи Сети.

Кто-то предложил певице выступать в Турции, намекнув на национальность ее мужа Мурата. Из-за него имя Ани Лорак в последнее время полощется во многих СМИ. Напомним, что в Сети появилось видео, на котором муж певицы Мурат нежно обнимает некую темноволосую женщину в караоке-баре, совершенно не скрываясь от любопытных глаз. Разразился скандал.