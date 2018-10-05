"Косяк позора": Дану Борисову подвергли публичным издевательствам

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Пятница 5 октября
Лента новостей
13:22
При столкновении трех фур погибли люди
13:11
"Мосинжпроект" вошел в топ-100 крупнейших компаний России
12:58
Россиянина отправили в тюрьму за воспитание падчерецы ремнем
12:47
Олег Меньшиков отказался от женщин
12:36
Меланья Трамп нелепо копирует Кейт Миддлтон
12:29
Нобелевскую премию мира отдали пленнице террористов
12:11
В Москве рухнувшие строительные леса накрыли восемь человек
12:03
Под Москвой разбился самолет
11:47
29-летнему строителю в бункере для раствора оторвало руку
11:41
"ЕР" предложила правительству поддержать педагогов
11:33
Борьба за "Югру" продолжится
11:25
Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
11:21
Россиянин убил двух детей и отца своей любовницы
10:59
В Москве выпал первый снег
10:36
Содержание замка разоряет Пугачеву и Галкина
10:12
"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл манипуляции Мишулиной
10:11
В метро Москвы погиб 19-летний юноша
09:55
Россияне в восторге от комнаты Путина
09:47
Главные события Москвы
09:42
Рубль нервно отступает перед накалом распродаж
09:38
Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей
09:37
Опубликованы имена погибших в ДТП под Тверью
09:04
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:04
"Упала в бездну": Боярская призналась во влюбленности
09:03
Раскуроченная маршрутка и трупы на асфальте: жуткие кадры с места ДТП под Тверью
08:44
Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта
08:35
Хромой Михалков потерял форму после двух операций
08:26
Под Тверью в страшном ДТП с автобусом и маршруткой погибли 13 человек
08:21
В Испании представили капсулу скоростного поезда Hyperloop
22:00
Как будут спасать Крымский мост после катастрофы
21:43
Отсидевшая свое любовница Серова рискует вновь получить срок
21:21
В Удмуртии на пришедшую в колледж пьяной студентку завели дело
21:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 октября 2018 года
21:05
"Меня изнасиловали": мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце
21:01
"Какой уж вырос!": Шифрин выставил напоказ свой огромный кабачок
20:39
Детям-диабетикам выдавали просроченный инсулин
20:28
В Башкирии у ветерана украли четыре миллиона
20:11
Кожевникова после третьих родов показала идеальный пресс
20:00
У Краско родится ребенок после развода с молодой женой
19:30
Волгоград парализовало из-за огненного ДТП
19:01
Павла Волю срочно доставили в больницу
18:42
Орлова оправдалась за отсутствие на концерте в честь Фриске
18:37
Летящий на красный свет автобус устроил ДТП в центре Казани
18:25
Что сделала "Единая Россия" для защиты животных
18:18
Жителю Нижнего Тагила дали два года за сувенир из Перу
18:06
В тюменском супермаркете рухнул потолок
18:00
Брошенного Питта застукали в компании эффектной блондинки
17:56
В Омске поймали пьяного водителя маршрутки
17:37
При столкновении грузовика с автобусом в Нижнем Новгороде пострадали люди
17:12
Под Москвой зарезали рэпера
17:02
Путающая числа Волочкова нелепо оконфузилась
16:57
В деле Скрипалей появилась новая смерть
16:50
В Ростове экстренно сел самолет с умирающим пассажиром
16:42
Жена оставила Преснякова и ушла в отрыв
16:32
У звезды сериала "Мажор" родился второй ребенок
16:30
Сябитова получила неожиданный удар от Малышевой
16:12
Названа дата смерти Украины
16:08
Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику
16:07
Слепаков пострадал из-за "геев-отравителей" Скрипаля
16:00
"Рожа на старый башмак похожа": 52-летнюю Штурм распекли за связь с 20-летним
15:53
На севере Москвы эвакуировали вуз
15:41
"Я была готова ко многому, но не к этому": Алсу о гостье мужа на своем празднике
15:34
Украинцам запретят говорить на русском языке
15:28
"Хранительница гей-секретов": бывшая невеста втянула Козловского в скандал
15:26
Необъятная Долина бросилась к гробу Карцева
15:24
В Москве впервые выступит Миланский фортепианный квинтет имени Д. Верди
15:20
Премьера осени: ледовое шоу для всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра"
15:00
"Оболью бензином и подожгу": мать Сотниковой в шоке от угроз
14:58
Петросян вышвырнул за дверь Степаненко и ее фаворита
14:47
Сестра умершей звезды "Дома-2" разразилась отборным матом после фотосессии в гробу
14:43
Голодный тигр атаковал жителей Приморья
14:43
Как распознать главного мужчину своей жизни
14:28
Снова русский след: Голландия выслала группу хакеров
14:25
У известного ведущего диагностировали рак языка
14:24
В Москве простились с Романом Карцевым
14:18
Россия стала виновницей конца света
14:15
Чадов показал подросшего сына от Дитковските
14:15
Расчленивших мужчину каннибалов схватили под Петербургом
14:12
Как родители приводят детей к алкоголизму и наркомании
14:05
Новую болезнь обнаружили у госпитализированного Караченцова
13:51
"Совсем скоро нас будет трое": Кудрявцева объявила о беременности
13:49
Бывший муж Ардовой нашел счастье с юной стюардессой
13:48
В бабушке Зверева узнали мать проститутки Друзьяк
13:37
Украинцев отучают от употребления мочи
13:31
Под Москвой застрелили мужчину и закопали труп в лесу
13:15
Успенская о беззубой дочери-фрике: У меня в доме такое горе
13:06
Известная модель показала пикантные фото брачной ночи
12:57
При взрыве в Петербурге пострадали люди
12:46
Крымский мост рушится: в море упал железнодорожный пролет
12:42
Пугачева у гроба сообщила о болезни Жванецкого
12:40
"Инцест!": Фадеев о связи сына с известной певицей
12:23
Онкобольная звезда "Дома-2" ушла от мужа с "голым задом"
12:10
В Башкирии при пожаре в квартире погиб двухлетний ребенок
11:58
В Киеве заявили об избиении Порошенко
11:54
Лужа крови на диване: Малахова наказали за бессовестную ложь
11:45
Корчевников подобрал сверкнувшую грудью Ковальчук
11:37
"Отработанный материал": судьба Скрипалей предрешена
11:36
36-летняя россиянка задушила и выкинула в мусор новорожденного сына
11:09
"Гослото". Отзывы реальных людей, выигравших в лотерею
11:04
Дарья Домрачева попала в скандал из-за голой груди
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лужа крови на диване: Малахова наказали за бессовестную ложь
Необъятная Долина бросилась к гробу Карцева
Орлова не пришла на концерт в честь Фриске
Петросян вышвырнул за дверь Степаненко и ее фаворита
Кудрявцева обратилась к Малахову после публичного провала
Пугачева у гроба сообщила о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес

"Косяк позора": Дану Борисову подвергли публичным издевательствам

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Телеведущая рассказала, что подвергалась в школе нападкам. Больше всего ее недолюбливал учитель физики.
прочитано 339 раз

Звезда призналась, почему не хотела бы вернуться за парту. Будущая знаменитость окончила обычную школу в Норильске. Училась хорошо, подтверждение тому – серебряная медаль.

ПО ТЕМЕ

"Клеймо на всю жизнь": Борисову распекли за позорное признание

Любовник променял Дану Борисову на мамины котлеты

"Могли бы натянуть посильнее": Борисова сделала интимное признание

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

До золотой дотянуть помешала единственная четверка по черчению. Однако больше всего Дане доставалось от педагога по физике Александра Ивановича. Борисова до сих пор не может понять, почему преподаватель к ней сурово относился.

"Он цеплялся постоянно. То жест не такой показала, то формулу не ту назвала... Когда слышала свою фамилию, знала: физик приготовил мне очередной неприятный сюрприз", – цитирует звезду экрана StarHit.ru. Часто учитель ставил Дану на целый урок в угол.

Место публичных издевательств ученики даже прозвали, по словам Борисовой, "косяком позора". Одним словом, натерпелась будущая знаменитость за школьные годы немало. "Упираешься носом в стену, на тебя смотрит целый класс, а некоторые умудряются еще и смеяться", – поделилась ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official)

Примечательно, что упорная девочка все-таки отстояла пятерку по физике. Она смогла доказать учителю, что достойна этой оценки. А вот поздравит ли звезда своих преподавателей с Днем учителя, который отмечается 5 октября, остается только гадать.

Автор: Валерия Нарская5 октября 2018, 13:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

567

комментарии

Политика

В Киеве заявили об избиении Порошенко
Снова русский след: Голландия выслала группу хакеров
Путин отправил в отставку губернатора Петербурга
Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию

Шоу-бизнес

"Тебя поят и подкладывают как подстилку": Волочкову прилюдно унизили
"Косяк позора": Дану Борисову подвергли публичным издевательствам
Съедает рак: усохший Юдашкин поседел и резко сдал
Погодина о расставании с Пимановым: Люди должны давать друг другу воздух

Проишествия

"Оболью бензином и подожгу": мать Сотниковой в шоке от угроз
Украинского политика утопили в крови за Крымский мост
Пережившая нападение Сотникова: Он сумасшедший
Невероятные подробности дела об угрозе взрыва у стен Кремля

Lifestyle

Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
"Мучился месяц": названа причина смерти актера Карцева
Предсмертное фото Азнавура вызвало шок
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта

Королевская чета уже выбрала имя
Шоу-бизнес

Ирина Розанова откровенно об отъезде из России на ПМЖ

Актриса рассказала об эмиграции
Шоу-бизнес

Преданную мужем Лорак жестоко унизили на Украине

Артистку назвали "потрепанной"
Шоу-бизнес

Хромой Михалков потерял форму после двух операций

Режиссер рассказал о проблемах со здоровьем

Гороскоп

У Краско родится ребенок после развода с молодой женой
Последняя капля: жуткая смерть мужа добила певицу Хлебникову
Гороскоп отношений на октябрь
Любовный гороскоп на октябрь 2018 года

Фоторепортажи

Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей
Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику
Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"
Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

Спорт

"Совсем скоро нас будет трое": Кудрявцева объявила о беременности
Дарья Домрачева попала в скандал из-за голой груди
16-летняя Загитова в необычном наряде произвела фурор
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты

Регионы

Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
Раскуроченная маршрутка и трупы на асфальте: жуткие кадры с места ДТП под Тверью
Крымский мост рушится: в море упал железнодорожный пролет
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru