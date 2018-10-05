"Косяк позора": Дану Борисову подвергли публичным издевательствам
Звезда призналась, почему не хотела бы вернуться за парту. Будущая знаменитость окончила обычную школу в Норильске. Училась хорошо, подтверждение тому – серебряная медаль.
До золотой дотянуть помешала единственная четверка по черчению. Однако больше всего Дане доставалось от педагога по физике Александра Ивановича. Борисова до сих пор не может понять, почему преподаватель к ней сурово относился.
"Он цеплялся постоянно. То жест не такой показала, то формулу не ту назвала... Когда слышала свою фамилию, знала: физик приготовил мне очередной неприятный сюрприз", – цитирует звезду экрана StarHit.ru. Часто учитель ставил Дану на целый урок в угол.
Место публичных издевательств ученики даже прозвали, по словам Борисовой, "косяком позора". Одним словом, натерпелась будущая знаменитость за школьные годы немало. "Упираешься носом в стену, на тебя смотрит целый класс, а некоторые умудряются еще и смеяться", – поделилась ведущая.
Примечательно, что упорная девочка все-таки отстояла пятерку по физике. Она смогла доказать учителю, что достойна этой оценки. А вот поздравит ли звезда своих преподавателей с Днем учителя, который отмечается 5 октября, остается только гадать.
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