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"Копытами забили": Собчак пострадала от предательства Рудковской

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущая Ксения Собчак прекрасно провела вечер в компании подруг. Вместе с приятельницами звезда записала короткое видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. 

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Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram небольшую запись, на которой запечатлена вместе с Полиной Гагариной, Еленой Перминовой и Ксенией Собчак. "Дорогие друзья, мы ведем трансляцию "Трое в лодке, не считая собаки". Собака – это я, конечно же, а вот и три красавицы", – говорит Ксения на камеру, а за кадром какой-то мужчина кричит: "Ну, это не считая лошади!" 

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Безобидная с первого взгляда публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие отметили, что по отношению к Ксении Яна поступила дурно, выложив запись на всеобщее обозрение. По мнению поклонников Собчак, хорошие подруги так не поступают – это предательство. 

"А яне " лошадь" можно было и вырезать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Яна, ты стебешься над Собчак? Зачем выкладывать в сеть видео с оскорблением Собчак?", "Так низко. мало того , что Ксюша само над собой стебется, а вы при этом молчите и поддакиваете, так еще и мужик оскорбляет ее.зачем это показывать? Чтобы унизить Собчак?", "Потому что дружба там с волчьим оскалом. Дай им волю, они бы эту Ксюшу копытами забили, как и она их, впрочем", – рассуждали интернет-обыватели. 

Также фолловеры отчитали неизвестного мужчину за кадром. Кто-то справедливо отметил, что Ксения, самоиронично называя себя собакой, просто дурачится, а его выкрик выглядит как оскорбление.  

"Просто какой-то урод, к Ксении можно по разному относиться, но так оскорблять даже в шутку – это не по мужски!", "Дебил за кадром, гадости не стоит говорить", "Что за придурок там комментатор", "Зачем вы выставили это видео?? Специально обидеть Собчак???", "Мужчина" за кадром аморальный ур**од!!! Как не стыдно? Быдло!!! Ужас!!! Я лично Ксению уважаю. Хотя б за то , что она говорит всегда в лицо! Нравится тебе / не нравится, она говорит правду в мат*ку. Это лучше, чем за спиной. А вам Яна, не стоило это публиковать! О вас тоже не в лучшем свете говорят", – писали фанаты телеведущей.

Автор: Руслана Алексеева5 октября 2018, 16:00
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