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Вывернувший перед Малаховым грязное белье Серов готовится к свадьбе

Фото: Соцсети
В семье Александра Серова произошло важное событие. Дочь певца Мишель объявила о помолвке.
прочитано 2326 раз

25-летняя Мишель опубликовала в Instagram трогательный кадр. На переднем плане фотографии красуется кольцо с огромным сверкающим камнем.

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 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

"И я сказала ДА", – подписала снимок дочь Серова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

При этом имя своего избранника Мишель решила не раскрывать. О молодом человеке известно лишь одно – у него сильные мужественные кисти рук. Это, кстати, единственная часть тела парня, которую Серова показала на фото.

Реакция Александра Серова на грядущее замужество дочери не известна. Наверняка любящему отцу теперь предстоит окунуться в приготовления к свадьбе и меньше времени уделять телешоу.

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Публикация от М И Ш Е Л Ь С Е Р О В А �� (@mishel_serova)

Напомним, что Александр Серов стал частым гостем студии Андрея Малахова. На телеэкране артист рассказал все личные тайны. Его даже обвинила в изнасиловании звезда "Дома-2" Дарья Друзьяк. Девушка якобы забеременела от певца.

Автор: Алёна Нестерова6 октября 2018, 12:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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