Меган Маркл спешно бежит из Британии после триумфа Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри в скором времени покинут Британию. Молодожены отправляются в большой официальный тур.

Меган Маркл уже собрала чемоданы. 16 октября супруги отправятся в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.

Герцог и герцогиня Сассекские проведут в путешествии 16 дней. Это их первый официальной тур в качестве супружеской пары. Поездка, судя по графику, будет очень насыщенной.

К примеру, австралийцы бросили принцу вызов – Гарри должен будет подняться на один из самых больших стальных арочных мостов в мире Харбор-Бридж в Сиднее, чтобы водрузить там флаг Invictus Games (международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами), тем самым отпраздновать начало соревнований в этом году.

После Меган и Гарри Они примут участие в официальной церемонии открытия и понаблюдают за состязаниями в парусным спорте, велоспорте и баскетболе на инвалидных колясках. Поездка герцога и герцогини Сассекских будет включать в себя многие из тех же мест, которые родители Гарри принц Чарльз и леди Дина отметили в своем туре в 1983 году, пишет Mirror.

Примечательно, что Меган Маркл уезжает из Британии вскоре после возвращения из декретного отпуска Кейт Миддлтон. Последний выход в свет герцогини Кембриджской стал триумфом. Фанаты пришли в восторг от своей любимицы, отметив, что жене принца Гарри надо брать с нее пример. Дескать, Маркл "выряжается" и ведет себя наиграно, у Миддлтон же и в обычных джинсах держится по-королевски.