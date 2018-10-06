"Вся правда": Максим Фадеев сделал официальное заявление
"Хочу обратиться ко всем людям, которых интересует моя диета, о которой не пишет только ленивый", – начал свою речь Максим.
По его словам, люди верят слухам и лживой рекламе, покупают "всякую фигню и портят свое здоровье". В настоящее время диета Фадеева не опубликована нигде. Пока чудодейственный рецепт держится в тайне.
"Я ее придумал сам вместе с одним китайским врачом. Я потратил на эту диету почти 26 лет. Я не мог похудеть, причину врачи не знали, я не ел много", – пояснил продюсер, пообещав, что обязательно поделится своим опытом позже. "И вы тоже похудеете", – заверил он.
Ролик размещен в Instagram Фадеева. "Вся правда о моей диете", – подписал видео продюсер.
Как писали Dni.Ru, Максим Фадеев в конце лета ошарашил поклонников своим видом. Продюсер резко похорошел и постройнел. По словам самого музыкального деятеля, он сбросил 64 килограмма.
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