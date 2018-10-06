Леру Кудрявцеву потрясло известие об ужасной болезни

Гостем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ стал Георгий Мартиросян. Оказалось, что первая жена артиста умерла от цирроза.



Первой супругой Мартиросяна была актриса Людмила Арестова. Артисты поженились в Ростове-на-Дону еще в студенческие годы.

Вскоре у пары родился сын Дмитрий. Однако семейное счастье было не долгим. Людмила и Георгий расстались, когда их ребенку было всего шесть лет.

Мартиросян уехал строить карьеру в Москву, а Арестова на Украину. Там она вскоре снова вышла замуж. Но второй брак тоже распался. После развода Людмила вернулась в родной город. С работой возникли трудности и Арестовой пришлось зарабатывать на жизнь, раздавая бесплатные газеты.

Из-за череды неудач как в личной жизни, так и в карьере Людмила пристрастилась к алкоголю. "Она была очень одинока", – заявила во время эфира подруга актрисы.

Арестова умерла в 63 года от серьезной болезни. С того дня прошло уже семь лет. "У нее был цирроз", – огласил причину смерти бывшей жены Мартиросян. Он этих слов Кудрявцеву буквально скрючило, но лице ведущей отразилось глубокое сочувствие.

"Вы пытались ей помочь? Сказать: "Не пей". Отвезти к наркологу?" – поинтересовалась Лера у Георгия.

"Нет. Это было бесполезно", – ответил, покачав головой актер. Вместо того, чтобы постараться вылечить бывшую жену, Георгий испугался и забрал у нее сына. Арестова поняла поведение мужа и согласилась с его решением, хоть и страдала, тоскую по ребенку.