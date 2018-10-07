Взвывшую от одиночества Бузову оставили без секса
Бузова заявила, что ей до сих пор тяжело найти мужчину своей жизни. Ведущая уточнила, что к ней не подходят знакомиться. "Вот сейчас я приехала к тебе, пока меня красили и одевали, я выложила "сторис" с геолокацией, но все равно, никого нет", – рассказала исполнительница.
Ольга добавила, что ее мужчина должен быть мужественным и сильным. При этом предпочтительно, чтобы избранник не был публичным лицом и не вел вел Instagram.
Стоит отметить, что Регина поинтересовалась у Ольги, как обстоят дела с сексом "хотя бы для спорта". "Для меня секс может быть только с тем человеком, которого ты любишь. Но я не могу говорить, влюблена ли я сейчас", – резюмировала певица.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова вышла замуж. По крайней мере в этом уверены журналисты британского издания The Sun. Такой поворот событий оказался тайной даже для самой Ольги.
Странная информация была найдена в статье о российском бойце смешанных боевых искусств Хабибе Нурмагомедове. Журналисты назвали Ольгу Бузову женой чемпиона.
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