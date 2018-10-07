Полина Гагарина покинула Россию после провокации

Недавно Полину Гагарину жестко раскритиковали за неудачный выбор наряда. Судя по всему, певицу не особо волнуют едкие комментарии в ее адрес. В данный момент артистка проводит время в Париже.

На опубликованном в Instagram снимке Гагарина позирует на фоне Эйфелевой башни. Пост дополнен размышлениями певица. Она поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них "доска желаний".

Однако пользователей Сети, как обычно, обратили внимание на фигуру и внешний вид знаменитости. В этот раз поклонники дивы отдали ей должное – артистка, по их мнению, выглядит потрясающе. "Очень красивая фотка. В ней все сочетается: замечательная Полина, карусель, и Эйфелева башня. Картина маслом!", – выразил эмоции один из подписчиков.

Напомним, что по мнению модных экспертов, в последнее время образы Гагариной заслуживают только похвалы. Поклонники певицы отмечают ее безупречный вкус и подтянутую фигуру, однако имиджмейкер Анна Харламова считает, что каждый может совершить ошибку и Полина здесь не исключение.

Стилист обратила внимание на наряд певицы, в котором она недавно выходила в свет: черное бархатное платье без бретелек с высоким разрезом на юбке. По словам Харламовой, “в данном наряде слишком много открытого”.