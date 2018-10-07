Обнаженную Кейт Миддлтон сняли в ванной с принцем Уильямом

Многие помнят давний скандал с фотографиями обнаженных Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который закончился судебным разбирательством. Теперь в Сети появились еще более откровенные снимки королевской семьи, однако теперь это сделано осознанно.



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