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Беременная Рапунцель из "Дома-2" в припадке устроила грязную драку

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
В последнее время отношения участников "Дома-2" Ильи Яббарова и Алены Савкиной пошли на улучшение. Однако этот прогресс прервал новый скандал.
прочитано 760 раз

Яббаров решил вообще не трогать мать своего будущего ребенка, до тех пор, пока она не родит. Однако его сдержанность не сильно улучшила ситуацию.

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Во время съемок очередного этапа конкурса "Человек Года", Алена не сумела контролировать свои эмоции и набросилась на бывшего возлюбленного. Эта выходка переросла в грязную потасовку.

Все участники эфира бросились разнимать враждующие стороны. Они делали это аккуратно, чтобы не нанести вред беременной Алене. Илья, в свою очередь, держал себя в руках.

Ранее сообщалось, что очередной скандал на телестройке закончился госпитализацией для экс-участницы Даши Осенковой. Девушка была приглашена на реалити-шоу, чтобы разоблачить Илью Яббарова, который тайно от возлюбленной Риты Ларченко провел с ней ночь. 

В конце прошлой недели Илья должен был от проекта лететь на Сейшельские острова, но неожиданно исчез. Позже стало известно, что он провел время в компании Осенковой, с которой втайне переписывался.

7 октября 2018, 15:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

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