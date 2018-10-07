Когда Меган Маркл родит наследника принцу Гарри

Интрига вокруг королевской четы не утихает, кажется, ни на минуту. Судачат, будто принц Гарри чуть ли не требует от Меган Маркл ребенка. Готова ли пара к пополнению?



Не так давно Герцогиня Сассекская дала повод для слухов о беременности. Однако фотография, на которой фигурировал "выпирающий живот". была снята с определенного ракурса, поэтому выпуклость была лишь иллюзией. выпуклости.

Эксперты продолжают выдвигать предположения, когда Маркл созреет для появления наследника. Так, бытует мнение, что королевская чета должна на 100% созреть для столь ответственного шага. Принц Гарри и его супруга заняли выжидающую позицию.

"Он хочет семью, но они все еще молодая пара", – считает эксперт по этике Лиз Брюэр. "Маркл хочет путешествовать, открыться миру, заниматься своим делом", – добавила она.

Брюэр отметила, что, по ее оценкам, "должен пройти как минимум год", чтобы можно было всерьез заговорить о новом этапе в королевской семье. Пока все идет своим чередом, передает издание Sunday Express.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри в скором времени покинут Британию. Молодожены отправляются в большой официальный тур.

Меган Маркл уже собрала чемоданы. 16 октября супруги отправятся в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.

