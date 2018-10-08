Шепелеву понадобилась реабилитация после скандала с Малаховым

После громкого скандала с Андреем Малаховым телеведущий Дмитрий Шепелев предпочел отдохнуть. Он рассказал поклонникам, как проводит время после тревожного события.

Телеведущий Дмитрий Шепелев болезненно отреагировал на слухи о своей госпитализации в неврологическое отделение. Из-за этого знаменитость даже раскритиковала коллегу по цеху Андрея Малахова за то, что тот якобы распространил непроверенную информацию.

Шепелев в резкой форме опроверг слухи о прохождении медицинского обследования. Особенно жестко он высказался в адрес издания, принадлежащего Малахову.

Недавно телеведущий разместил в своем Instagram снимок, на котором запечатлен в располагающей к отдыху обстановке. На опубликованном фото Шепелев потягивает напиток на фоне лесного пейзажа.

"Барин на отдыхе", – подписал снимок шоумен. Подписчики отметили, что кумир ведет себя очень нескромно, однако добавили, что Шепелев может себе позволить расслабиться после непростого периода в карьере.

Ранее Дмитрий Шепелев прокомментировал новости о своей госпитализации. Телеведущий назвал их враньем. "Фейк-ньюс во всей красе и силе", – коротко заявил Дмитрий, обвинив коллег-журналистов в непрофессионализме.

Опровержение информации о госпитализации он разместил в Instagram, прикрепив к посту скрин газетной заметки о произошедшем. Более подробный комментарий о здоровье Шепелева пока не поступал. Судя по активности шоумена в соцсети, ему сейчас не до болезни.