"Всю страну натянули": подробности тайной свадьбы Максаковой

В передаче "Новые русские сенсации" на канале НТВ журналисты провели собственное расследование и поделились подробностями тайной свадьбы Марии Максаковой. А Элина Мазур и вовсе убеждена, что муж оперной дивы Денис Вороненков жив.

О новом браке безутешной вдовы Марии Максаковой стало известно после того, как она подала на новоиспеченного мужа в суд. Выяснилось, что 12 июля Мария Максакова сочеталась браком в одном из киевских ЗАГСов с неким Далхатом Халаевым. Мужчина родом из Нальчика и лет на десять младше артистки. В дар мужу Максакова отписала семикомнатную квартиру в центре Москвы, однако тот быстро продал апартаменты за 95 миллионов рублей. Мария об этом узнала и подала в суд.

Журналисты выяснили, что Далхат Халаев – злостный неплательщик штрафов, а когда поехали к нему на родину и спросили о нем мать, та отказалась говорить. Тогда репортеры отправились в квартиру Марии Максаковой, которую та любезно отписала мужу. Там их встретил бородатый брюнет, который прогнал представителей СМИ. Однако журналисты предположили, что их встретил покупатель квартиры Мурат Мержоев. Они поехали в Ингушетию, чтобы узнать, как живет человек, сумевший заплатить 95 миллионов рублей за хоромы оперной дивы. Оказалось, что родня Мурата, проживающая в старом одноэтажном доме с мансардой, впервые слышит о дорогостоящей покупке, более того – давно его не видела.

Полковник Андрей Мурзиков, бывший друг Дениса Вороненкова, убежден, что Марией Максаковой просто воспользовались. По его словам, Денис завладел большими деньгами, а всю ответственность скинул на знакомых, в том числе и на него. Мурзикову еле удалось отбиться от обвинений в мошенничестве. Мужчина уверен, что у Вороненкова не было источников дохода, поэтому он женился на Максаковой, у которой имелись необходимые ему связи. Более того, по словам Мурзикова, Вороненков никогда не участвовал ни в каких боевых действиях, о которых рассказывала певица, но у него было страстное желание "отметиться".

В передаче разные люди называли Дениса Вороненкова мошенником, решалой и теневым рейдером. Многие уверены, что на самом деле он жив – к примеру, Элина Мазур. "Понеслась коза по ипподрому", – сказала она. Элина убеждена, что тайная свадьба была устроена для того, чтобы стрясти с Максаковой старый долг Вороненкова, чтобы к дарственной никто не придрался.

"Ей прислали человека и сказали: "Рассчитайся!" Она взяла и вот это ему передала", – высказалась Мазур. "Ребята, они с мужем всю страну натянули. Оставили столько долгов, сколько за миллион лет не расплатиться. Она бросила здесь своих детей, свою мать", – заявила Элина. При этом она уверена, что Мария легко отделалась. По ее мнению, стоимость квартиры в разы ниже долга.

Якобы главная цель – доступ к оффшорным счетам Дениса Вороненкова на Виргинских островах. Мазур высказала убеждение, что муж Максаковой жив. А на Украину они уехали, чтобы инсценировать убийство Вороненкова, потому что, по мнению Элины, в другой стране это просто невозможно было осуществить.