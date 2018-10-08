Волочкову грязно унизили перед концертом

Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео в своем Instagram. На сей раз главным действующим лицом стала не сама балерина, а собака, помешавшая репетиции.

Реакцию опубликованное артисткой видео вызвало бурную. Пользователям сюжет не понравился: некоторые даже заподозрили, что у Волочковой проблемы с психикой.

Балерину сняли во время разминки – артистка разогревалась перед репетицией. Неожиданно в кадре появился сотрудник охраны, который вел на поводке лабрадора. Собака заинтересовалась ковриком Волочковой, внимательно его обнюхала и присела рядом справить нужду.

"И такие казусы случаются перед концертом... Вовремя я успела оттащить мешочек с пуантами и коврик для разогрева! А всего лишь хотела сфотографироваться с собачкой. Посмеялись от души!" – сопроводила пояснениями видео Анастасия.

Большинство подписчиков не поняли, на какой секунде ролика надо было смеяться, но лабрадора поддержали. "Это все видео с концерта? Видимо, собака решила таким образом выразить мнение большинства по поводу Вашего "творчества", – отмечают пользователи.

Некоторые комментарии полны сарказма. "Настенька, это она от зависти! Вот прямо сразу видно, что собака-нищебродка, ни разу не померившая пуанты! Это же надо, что удумала недолюбленная псина, через весь ДК пробежала, чтобы на вас жел..., пардон, мочу изрыгнуть (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – изощряются в остроумии подписчики.

Другие были еще более категоричны, назвав видео мерзким. "Что за мания выкладывать такой треш? У Вас психические отклонения?" – интересуются они состоянием здоровья артистки.