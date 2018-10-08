Фанаты облизали изюминку Семенович
Лишь за час снимок собрал 13,5 тысячи лайков и множество комментариев. На фотографии звезда позирует на кожаном диване в сексуальном стильном наряде пастельных тонов и пурпурной накидке, отлично гармонирующими с богатым, но сдержанным интерьером.
Подписчики не поскупились на комплименты. Они буквально с ног до головы облизали Анну. "Очаровательная", "Элегантная", "Неподражаемая", "Эх, Анна моя б воля, забрать вас в жены", "Я бы назвала "кофе с молоком и перцем"! В каждой женщине должна быть не только изюминка, но и перчинка", "Перец чили?", "Бомбическая красотка!!!", "Просто прелесть", "Анечка, ты огонь. Поза, стать, внешность – все идеально", – написали поклонники телеведущей.
Ранее Семенович поразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска.
Как писали Dni.Ru, на снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах и
белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет. Певица отлично провела
время, прогуливаясь по пражским улицам со своей подругой режиссером Татьяной
Борщ.
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