"Я жертва домашнего насилия": Ливанов об избиении Голубкиной

Борис Ливанов стал очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист откровенно рассказал о своих отношениях с Марией Голубкиной.

Борис Ливанов признался, что приложил немало усилий, чтобы привлечь Марию Голубкину. "Мне понадобился весь мой опыт жизненный, включая колонию строгого режима, не в последнюю очередь, чтобы просто ее внимание привлечь и какое-то время удерживать. Поэтому я благодарен судьбе, потому что без этого она бы меня просто не заметила", – заключил Борис Ливанов, отсидевший пять лет за убийство.

Он рассказал об отношениях с актрисой, не став скрывать, что они крайне непростые. "У нас прекрасные отношения, невероятно сложные. Я жертва домашнего насилия еще к тому же", – сообщил актер, махнув рукой на фотографию, показанную в студии. На снимке Мария Голубкина запечатлена душащей Бориса Ливанова.

Он сообщил, как однажды они готовились к фотосессии для глянцевого журнала, и Борис сильно нервничал. Мария тогда не выдержала и ударила его коленом под зад. "У нее второй взрослый разряд по конному спорту. То есть она с конями привыкла общаться. И попала точно в копчик. У меня сразу на два сантиметра к шее вылетело вперед, я перестал психовать..." – рассказал артист.

Ливанов признался, что Голубкина – его любимая актриса. "Она очень точная и она очень и очень глубокая. Она на самом деле клоун, только, единственное, клоун – наимудрейший человек. Чтобы быть клоуном, надо быть мудрецом", – убежден Ливанов.

На передаче показали отрывок из выпуска "Судьбы человека", где принимала участие сама Мария Голубкина. Об отношениях с Борисом Ливановым она высказалась так: "Я его очень люблю. Это правда. И жить мы вместе не можем. Это тоже правда". Таким образом она дала понять, что ее устраивают отношения на расстоянии.

Актер рассказал, что у Марии Голубкиной прекрасные отношения с его родителями, легендарным актером Василием Ливановым и художником по костюмам, мультипликатором Еленой Ливановой. В конце программы Борис признался, что любовь Марии – самая большая награда в его жизни.