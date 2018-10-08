"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену

Екатерина Терешкович – 63-летняя жена шоумена Гогена Солнцева – недавно сделала круговую подтяжку лица. Помолодевшая пенсионерка пришла в студию "Прямого эфира" телеканала "Россия 1".



Гоген и Екатерина перед появлением на съемочной площадке посетили салон красоты и модный бутик. По словам шоумена, его обновленная супруга была невыносимой. Она потрепала нервы ему, парикмахерам и стилистам. Терешкович стала капризной, наглой и грубой.

Солнцев не узнает возлюбленную – жена перестала готовить и ухаживать за ним. "Она ничем не занимается, вообще ничем. Я покупаю и заказываю еду из китайского ресторана: лапша, сырники покупные, просто в кулинарии. Секса стало меньше в нашей жизни", – жалуется Гоген.

Артист не знает, как жить дальше. После операции Катюша не хочет заводить наследников. "Я ей про детей, она мне про титьки. Мы тему суррогатного материнства продолжаем обсуждать с ней. Она говорит: "Подожди-подожди, дай я себе грудь сделаю, а потом уже поговорим про детей". Мне показалось, что ее омоложение поможет ей в семейную жизнь адекватнее вступить, а по факту она сейчас про сисяндры", – пожаловался Солнцев.

Когда Екатерина появилась в студии, присутствующие ахнули. Многие не узнали пенсионерку. Мнения по поводу ее внешнего вида разделились: кто-то говорил, что Катерина внешне изменилась в лучшую сторону, другие же с пеной у рта доказывали обратное, мол, лицо пожилой женщины изуродовано. "Это разве результат: глаза в разные стороны, один – прямо, другой – на север, рот перекошенный, о чем мы говорим", – высказалась женщина из зрительного зала.

Ведущий Андрей Малахов рассказал Гогену, что на программу его Катенька приехала не одна – женщину провожал молодой незнакомец, с которым она очень тепло распрощалась. После этих слов Солнцев пришел в ярость. Он набросился на жену и схватил за волосы. "С кем ты была?" – не своим голосом кричал шоумен. Завязалась драка. Супругов растащили и увели за кулисы по отдельности.

