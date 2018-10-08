Известная модель полностью отказалась от одежды

Известная модель Гаянэ Багдасарян отказалась от одежды. Звезда призвала поклонников последовать ее примеру.

"Иди ко мне. Одежда – ложь. Оставь ее..." Такой подписью снабдила Гаянэ откровенный снимок в своем Instagram. На фото Багдасарян сидит на кровати, из одежды на звезде только купальник, состоящий из золотистых цепочек, и красные туфли на шпильке.

Публикация за считаные минуты собрала более 200 тысяч лайков. Среди комментаторов нашлись те, кто раскритиковал других подписчиков за то, что они оставляют пошлые записи под постами Багдасарян. Сама модель не стала вмешиваться в диалоги фанатов.

Большинство поклонников сочли, что модель стала выглядеть еще более сексуальной, чем прежде. Один из подписчиков предположил, что Багдасарян знает секрет привлекательности, благодаря которому будет желанной долгие годы.

Гаянэ постоянно будоражит воображение поклонников своими пикантными публикациями в микроблоге. Dni.Ru писали о том, что аккаунт армянской модели пользуется заслуженным успехом у ценителей женской красоты. С поклонниками девушка делится как профессиональными снимками, так и любительской съемкой. Вне зависимости от качества фотографий все они позволяют оценить ее выдающиеся формы.

