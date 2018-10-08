Вторая попытка: актриса Катерина Шпица выходит замуж

Российская актриса Екатерина Шпица ответила "да" избраннику прямо на сцене театра. Это будет второй брак звезды.



Екатерина не любит рассказывать о личной жизни, однако поклонники в курсе, что ее сердце занято генеральным директором фитнес-клуба X-Fit "Столешников" Русланом Пановым. Молодой человек сделал предложение зазнобе на глазах у сотни зрителей театра имени Михаила Булгакова.

Видео с романтичным моментом попало в Instagram. Шпица играла Джульетту в новой постановке Сергея Алдонина. После спектакля, как только стихли аплодисменты, Руслан поднялся на сцену с букетом.

Он встал на одно колено перед Екатериной и произнес заветный вопрос. Актриса без колебаний ответила согласием.

Будущий муж знаменитости старше ее на три года. Он родом из Якутии. Панов получил два высших образования – имеет диплом преподавателя английского языка в начальных классах, также он окончил Российскую международную академию туризма. Несколько лет назад Руслан стал тренером по фитнесу, благодаря чему и познакомился с Екатериной.

Напомним, для Шпицы брак с Пановым станет вторым. Ранее она уже была замужем за профессиональным спортсменом и каскадером Константином Адаевым, от которого родила сына Германа. Об этом сообщает StarHit.