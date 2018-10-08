Гагарина помолодела на десять лет после отъезда из России

Певица Полина Гагарина отправилась в отпуск. Звезда проводит осенние дни, любуясь достопримечательностями Парижа.



Артистка опубликовала в личном Instagram фото с прогулки. Полина запечатлена бегущей по парковой аллее. Она облачена в темно-синюю худи, кожаную куртку-косуху и голубые джинсы.

"Галопом по Парижу!" – подписала снимок Гагарина. Поклонники отметили, что певица не боится позировать без макияжа. Отсутствие косметики сделало ее похожей на студентку или даже школьницу. Полина показалась фолловерам помолодевшей лет на десять.

"Просто куколка,такая молоденькая, хорошенькая,позитивная! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Полина! Тебе 15!)", "Гагара тебе здесь лет 17", "Вы так молодо выглядите, Полина. 😍", "Французская школьница ❤", "Какая красивая девушка и осень в Париже)", "Совсем школьница 16 лет 😎", "Полина, время идет вперед, а вы все моложе и моложе! Так держать! Лучшая на нашей эстраде!!!", "16 лет, не больше💁🏼‍♀️", "Удачное фото – лицо какое – то одухотворенное", "Париж должен быть счастлив!По его дорогам идет такая красивая девушка!!!!!" – писали комплименты в комментариях пользователи Сети.

"Каждый раз в начале октября во мне просыпается кочевник, мечтающий сбежать от этих депрессивных, серых, холодных месяцев", – рассказывала Гагарина поклонникам еще до поездки. После артистка принялась публиковать фотографии уже из города на берегах Сены.

Во Франции Полина успела уже многое увидеть. К примеру, на днях звезда посетила Лувр. Певица была очень довольна экскурсией, правда отметила, что после трехчасовой прогулки по залам сильно гудели ноги.