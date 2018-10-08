Бузову поймали на воровстве у американской звезды
На музыкальной премии Music Box певица получила две награды. Звезду "Дома-2" отметили в номинациях "Digital хит Рунета" и "Креатив года". На торжество Бузова пришла в строгом черном костюме, белой блузе с жабо и тростью.
Однако, по мнению Дарьи Берц, этот лук отнюдь не уникален. Судя по всему, поющая ведущая вдохновилась американской звездой. "Где-то мы это уже видели. Месяц назад в таком же наряде появилась голливудская актриса Блейк Лайвли – звезда сериала "Сплетница". Такой же черный костюм, белая блузка и тросточка в руках", – цитирует стилиста-имиджмейкера Teleprogramma.pro.
Эксперт считает, что Ольга явно скопировала стиль заокеанской звезды. "Как тут не вспомнить Эллочку-людоедку из "12 стульев", пытающуюся угнаться за американской миллионершей?" - резюмировала Берц.
Ранее певица раскрыла
подробности своей интимной жизни и пожаловалась, что ей не хватает мужского
внимания. Бузова призналась, что ей до сих пор тяжело найти любовь своей
жизни. Ольга добавила, что ее мужчина должен быть мужественным и сильным;
желательно, чтобы избранник не был публичным человеком и не вел Instagram.
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