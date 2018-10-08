Вышвырнутая с Первого канала Стриженова получила неожиданную поддержку

Екатерина Стриженова подверглась травле со стороны зрителей программы “Время покажет”. За телеведущую вступился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.



На днях микроблог телеведущей в очередной раз пережил лавину негативных комментариев от пользователей. А все из-за того, что Екатерина стала чаще высказывать свое мнение.

Народ же считает, что Стриженовой нужно быть “говорящей головой в эфире” и не лезть со своим мнением. Злопыхатели отметили, что теледиву необходимо вышвырнуть с Первого канала. В своих комментариях пользователи Сети были так категоричны, словно у себя в голове они уже осуществили задуманное.

Вадим Манукян не смог остаться в стороне от назревающего скандала. По словам аналитика, в программе есть только один профессионал – это Стриженова. А ее соведущих – Анатолия Кузичева и Артема Шейнина – необходимо гнать взашей с "первой кнопки" страны.

"Что с телезрителями приключилось? То есть, одергивать ведущих, которые ведут передачу в хамской манере уже нельзя? Была бы моя воля я бы только Стриженову оставил ведущей этой передачи, а другую пару ведущих на пушечный выстрел к телевидению не подпускал бы. Печально, что такие ведущие формируют сегодня людей, которые смотрят телевизор. Почему на ТВ быдлячество становится нормой?” – рассказал Dni.Ru Манукян.

Аналитик отметил, что российское телевещание сейчас находится в упадке. “С ностальгией вспоминаю старую школу телеведущих. Это были люди, которых приятно было смотреть и слушать. А нынешнее ТВ и его телеведущие в большинстве своем не вызывают ничего кроме омерзения", – заявил Вадим Манукян.

Добавим, "Время покажет" – общественно-политическое ток-шоу, выходящее на Первом канале с 15 сентября 2014 года. На сегодняшний день ведущие программы – Екатерина Стриженова, Анатолий Кузичев и Артем Шейнин. До июля 2016 года в паре с Екатериной Стриженовой работал Петр Толстой. Некоторые выпуски она вела одна.