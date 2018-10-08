"Упала сама": Степаненко не выдержала очередного удара после слухов о болезни
Юрист считает, что по жене Петросяна сильно ударил развод, а точнее поднявшаяся вокруг него шумиха в прессе. Елена полагала, что громкое расставание не отразится на ее профессиональной деятельности, однако она просчиталась.
“Еще полгода назад, когда не было никакого суда, мы с ней беседовали у нее на кухне, она поила нас чаем, кормила колбаской и сырком, намекала Петросяну: мол, скандал ему не выгоден. Мы не стали с ней спорить. Но она не учла, что рубила сук, на котором сидела вместе с Евгением Вагановичем. В итоге, она отпилила сук, но упала сама”, – вспомнил Жорин.
По словам адвоката, в жизни Евгения Вагановича ничего не изменилось. Артист все также любим зрителями – на его концертах аншлаги.
“На днях на его выступлении собрался полный зал, концерт длился 5-6 часов. Евгений Ваганович бодр и полон сил, он даже шутит по поводу своего развода. А вот Степаненко пришлось отменить гастрольный тур. Официальная версия, что Степанеко якобы заболела. Скандал ударил больше по Степаненко”, – цитирует адвоката “Московский Комсомолец”.
Добавим, что недавно стало известно, что арестовано все имущество Елены Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата.
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