Андрееву во второй раз "выгнали" из программы "Время"

Основной выпуск популярной новостной программы будет вести директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Подобный эксперимент уже имел место ранее.

Екатерина Андреева, которая ведет "Время" больше 20 лет, и ее напарник Виталий Елисеев будут вести эту программу по субботам. Также они станут ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса – на Дальний Восток, Сибирь и так далее. сообщают "Ведомости"

О том, что на место Андреевой вернется Клейменов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух собеседников, близких к телекомпании. По данным пресс-службы Первого канала, подобный формат был экспериментально запущен прошлой зимой. После некоторой паузы его решили продолжить в новом сезоне.

Новый информационный формат не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает сориентироваться и разобраться в нем, а также предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет. Отметим, что программа "Время" – самый популярный выпуск новостей на российском ТВ, по данным аналитической компании Mediascope.

Напомним, прошлой зимой для многих россиян стало шоком, что вместо Андреевой в студии появился Клейменов. Тогда поползли слухи о том, что Екатерину уволили. Однако вскоре появилось уточнение, и ее поклонники облегченно вздохнули.