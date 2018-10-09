"Ты сдохнешь": жесткое заявление Лолиты Милявской

Лолита Милявская дала чрезвычайно откровенное интервью шоумену, актеру Вячеславу Манучарову. Эпатажная артистка рассказала о том, как употребляла наркотики, почему отказалась от диет и сколько занимается сексом.

В новом выпуске передачи Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", которая выходит на официальном YouTube-канале артиста, появилось интервью с Лолитой Милявской. 54-летняя певица оказалась очень откровенной (возможно, этому способствовала разобранная постель, в которой снимались Лолита и Вячеслав). Милявская призналась, что пробовала наркотики. Это случилось, когда она вела шоу "Без комплексов".

Артистка объяснила: "Я теряла силы, и один вполне определенный *** мне сказал, что это дело тонизирует – не будешь спать. И я попробовала это дело. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: "Ну я в тренде". Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос. А потом начиналась депрессия. Спать не можешь. В какой-то момент я сказала себе: "Стоп, ты сдохнешь".

Сейчас Лолита позволяет себе лишь спиртное, и компания ей не нужна. Она это делает, чтобы взбодриться. "Могу ходить, слушать, придумывать что-то… Я себе тихонько наливаю, потом тихонько ложусь спать. Просыпаюсь – голова светлая. И я иногда в гримерке могу "квакнуть", чтобы у меня глаз горел", – рассказала Милявская.

Певица оказалась настолько откровенной, что даже поведала о своей интимной жизни. Восемь лет назад Лолита вышла замуж за тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Мужчина младше нее на 12 лет, однако влюбленных разница в возрасте не смущает. "Кто говорит, что не надо т***ся? Надо, если хочется. Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц. Бывает, что ни разу. Ну а как, если меня месяц может не быть дома?" – задала риторический вопрос Лолита.

Артистка призналась: когда была свободна, могла позволить себе интрижки на гастролях. Милявская считает, что этого не надо стесняться, потому что "это нормальная жизнь". "Если я была в отношениях, сходить налево для меня было табу", – заявила певица.

Зашла речь и о диетах, которых Лолита давно не придерживается. По ее словам, она себя держала в форме до 45 лет, и это "съело" часть жизни. "Ради чего все эти массажи и парикмахерские, красные дорожки, журналы… Я все эти обложки оставила на старой квартире, мне этого больше не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве", – заметила Милявская.