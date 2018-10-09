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"Зашибись!": народ взвыл от оголившейся в Америке Нетребко

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко сразила поклонников наповал своим смелым образом. Оперная дива вышла в свет в блестящем золотом платье, демонстрирующем ее стройные ноги и аппетитный бюст.

Продолжение: Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
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Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находятся в Америке – всемирно известные артисты исполняют партии в Метрополитен-опере. Когда есть свободная минута, Анна с мужем и сыном прогуливаются по улицам Нью-Йорка, посещают музеи и выставки, занимаются шопингом.

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Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Оперная дива обладает экстравагантным вкусом: ее наряды отличаются яркостью, сложным кроем, неповторимым шармом. Особую слабость Нетребко питает к необычным головным уборам и сумочкам. Отметим, что и то, и другое очень идет Анне.

А недавно исполнительница сразила наповал фанатов, опубликовав фотографию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, где предстала в золотом блестящем платье с декольте и босоножках в тон. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги и упругую грудь артистки. Образ завершала чалма на голове.

Пользователи Сети осыпали Анну комплиментами. "Нельзя быть на свете красивой такой", "Нереальная...", "Блеск!", "Ого!", "Королева... Шик...", "Ну ооочень секси!", "Леди шарм", "Эта оправа Вам к лицу!", "Женщина вамп!", "Ножки зашибись!", "Шедевр! Женщина-роскошь (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – восхитились подписчики.

Ранее Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили выступление на фестивале в Баден-Бадене из-за вирусного заболевания. К счастью, артисты быстро справились с недугом.

Автор: Наталья Аряева9 октября 2018, 09:48
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