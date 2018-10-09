Звезду "Мстителей" уволили за раскрытие главного секрета

Голливудский актер Марк Руффало потерял роль в культовой кинофраншизе "Мстители". Звезда проговорилась и раскрыла название четвертой части серии, пишет телеканал "360".
Руффало поддался на провокацию ведущего популярного американского ток-шоу "Сегодня вечером" и случайно выдал коммерческую тайну. Позже актер осознал свою ошибку и попросил Джимми Фэллона вырезать этот фрагмент из программы, передает сетевое издание m24.ru.
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