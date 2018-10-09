"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской

Киевская пианистка не раз подчеркивала, что Армен Джигарханян был ее первым и единственным мужчиной. Нежная плоть Виталины Цымбалюк-Романовской так и рвалась навстречу темпераментному армянину, который в итоге лишил ее невинности. Теперь у нее другой любовник.

Виталина признавалась, что была влюблена в Армена Борисовича с 16 лет. Тогда она впервые увидела спектакль с участием народного артиста и потом ходила почти на все постановки с ним.

Однажды после репетиции Джигарханян позвал юную пианистку поужинать в грузинский ресторанчик, а потом пригласил к себе. Осознавая, чем все это может закончиться, Виталина приняла приглашение.

"Безусловно, я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной. Спасало то, что не тешила себя иллюзиями", – говорила она в интервью. Именно тогда киевская красавица и стала женщиной. Ей шел 22-й год...

Однако престарелый актер не оценил жертвы. Вскоре Джигарханян на всю страну назвал лишенную им девственности красавицу "воровкой" и потребовал посадить ее. Со всеми этими скандалами и тяжбами нимфа Виталина стала забывать, что она в первую очередь – женщина. А ведь ее хотят чуть ли не все мужчины страны! Нежная, хрупкая, обаятельная... Кажется, что определение "гений чистой красоты" – это о ней.

Снова любимой и желанной она ощутила себя с певцом Прохором Шаляпиным, "сообщает "Экспресс газета". Он на пять лет младше Виталины, но в их случае разница в возрасте – плюс. Во-первых, Виталина многому может научить раскрепощенного певца в постели. Она, говорят, горячая и ненасытная. Во-вторых, у Проши много энергии и сил – он может осчастливить подругу несколько раз за ночь.

"Она очень умная и опытная, – хвастается Шаляпин новой возлюбленной. – Я очень доволен нашими отношениями". А на вопрос корреспондента о том, какие табу есть в постели у Прохора и Виталины, он ответил туманно: "В нашем общении только одно табу – имя Армена Борисовича". Шаляпина можно понять: было бы странно в момент оргазма слышать от пианистки имя ее бывшего мужа...