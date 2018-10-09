"Моя самая большая гордость и боль": Фадеев объявил об уходе

Максим Фадеев выступил с официальным заявлением. Музыкальный продюсер объявил об уходе певицы Ольги Серябкиной из группы SEREBRO.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Фадеев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Ольгой Серябкиной. Снимок сделан в черно-белом цвете, оба в кадре серьезные. "Ольга уходит из группы SEREBRO в 2019 году. Она остается дома, в MALFA, и все силы отдаст своей сольной карьере. В чем я полностью ее поддерживаю и даже хочу вас к этому призвать", – сообщил музыкальный продюсер.

Далее Фадеев напомнил подписчикам, какой он представлял себе группу SEREBRO много лет назад и что в итоге получилось. "SEREBRO – это, наверное, моя самая большая гордость и боль одновременно. Задумывая делать женское трио 12 лет назад, я и сам не знал, на что себя обрекаю. Думал – будет проект, ориентированный на Азию, будем неспешно расти, идти к успеху и... бомба взорвалась. Мы выступили на Евровидении, и в одночасье группа стала самой популярной в стране. Да что в стране – о SEREBRO в тот день узнал весь мир (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поведал Максим.

Продюсер признался, что он счастлив. "Еще один мой артист покоряет новую вершину , а я уверен, что Ольга в соло будет неподражаема. Видел, знаю. Она когда-то мне сказала, в крайне сложный период для группы – "Макс, все будет круто, еще круче, чем было!". Поверил ведь. И не зря", – заключил Фадеев.

Максим заявил, что с уходом Ольги Серябкиной деятельность группы не остановится. Более того, у Фадеева большие планы, которыми он поделился с фанатами. "Сейчас это будет совершенно другой масштаб и уровень, чем был раньше. И я решительно настроен сделать то, что хотел изначально – покорить всю Азию. И не только ее. Вы даже и представить не можете, что нас всех ждет впереди", – пообещал продюсер.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на известие. "О божеее😭😭😭 нетнетнет", "Неееетттт , это теперь будет как новая Виагра , без старых участниц , не интересно !", "Честно, прям ждала этой новости, Ольги пора выходить на новый уровень, как сольный артист! Все будет супер❤️", "Все правильно... очень мудро! Не обижаться что ушла, а услышать Олю и продолжить вместе... Ее можно понять. Она топчится в Серебре на месте. Так что удачи Вам! Вы вместе, а значит все получится", – высказались фанаты.