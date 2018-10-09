Веселые поминки: 40 дней без Кобзона отметили песнями и смехом

В православии существует предание о беседе преподобного Макария Великого, жившего в IV веке, с ангелом. В нем сказано, что до третьего дня душа после смерти пребывает на земле, с третьего по девятый она находится в раю, с девятого по 40-й – в аду. Ну а на 40-й день определяется участь души человека: попадет она в рай или в ад. Поэтому эта дата считается особенно важной, в это время обязательно нужно совершить молитву и поминовение усопшего. Похоронившая мужа-еврея Нелли Кобзон не стала далеко отходить от христианской традиции.



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