Шепелев заткнул Малахова за пояс после ссоры

Телеведущий поделился с поклонниками радостной новостью. В Instagram он похвалился высокими рейтингам своего шоу "На самом деле" на Первом канале.

"Абсолютная победа! Рейтинги пришли. В понедельник программу "На самом деле" смотрел каждый пятый зритель Москвы. Официально, мы самое популярное ток-шоу и самая популярная программа дня! Спасибо команде", – написал Дмитрий Шепелев 9 октября. В подтверждение своих слов он опубликовал данные рейтинга.

Зрители поздравили Шепелева и признались в любви к передаче. "Программа нравится, но побольше бы героев из жизни, а не давно забытых звезд, которые ходят по пятому кругу", "Всегда спешу домой с работы, чтобы посмотреть новый выпуск! А если не успеваю, то смотрю в записи на сайте! У Вас отличная команда, очень живые интересные сюжеты и герои!", "У вас речь поставлена замечательно! Приятно слушать и смотреть", – написали фолловеры.

При этом добрые слова в адрес программы прозвучали не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии, Швейцарии, Израиля и даже Пуэрто-Рико. Вместе с тем пользователи соцсети отметили, что Шепелев выиграл конкуренцию у коллеги Андрея Малахова.

"Малахов сдулся", "Малахов давно стал гонять какую-то фигню, настолько все шоу, как в цирке… Настолько это стало бездарно у него, как перешел на "Россию". Перестал стараться, недооценивать стал "молодежь", которые уже наступили на пятки)). Вот и результат", – считают подписчики Шепелева.

Но нашлись и те, кто не поверил рейтингам. "Ерунда, не верю!!! Кто это каждый пятый? Пенсионер??))", "Может, и глупый вопрос, но просветите меня, как высчитываются эти рейтинги?" - написали скептики.

Напомним, ранее между ведущими Малаховым и Шепелевым произошел конфликт. Дмитрий болезненно отреагировал на слухи о своей госпитализации в неврологическое отделение. Из-за этого знаменитость даже раскритиковала коллегу по цеху Андрея Малахова за то, что тот якобы распространил непроверенную информацию.