Встретила другого: ревнивый муж пытался задушить российскую актрису

Актриса Анна Якунина стала гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Звезда рассказала о неудачном замужестве.



Первый раз звезда сериала "Склифосовский" вышла замуж в 20 лет. Вскоре на свет появилась дочь Анастасия.

Какое-то время семья жила впроголодь. Анна ждала от мужа инициативы, однако супруг артистки Сергей не стремился обеспечивать семью. Якунина устроилась работать танцовщицей в ночной клуб.

"Он любил говорить: "Будет день и будет пища". А у меня не получалось сидеть и ждать. Я считала, что должна быть пища, поэтому шла работать, делала все возможное для своей семьи. В какой-то момент начала выступать вместе с еще двумя девушками в ночном клубе, у нас были танцевальные номера. Сережу это не смущало. Видимо, ему было нормально от того, что жена зарабатывает", – поделилась актриса.

Отношения супругов испортились настолько, что Анна не хотела возвращаться с работы домой. К тому же в ее жизни появился другой мужчина – настойчивый поклонник Алексей. Молодые люди быстро сблизились, и их совсем не смущало, что они оба несвободны.

Сергей начал подозревать артистку в неверности. Он впал в отчаяние, когда понял, что скоро потеряет жену. Супруг решил повлиять на артистку очень экстравагантным способом: он стал играть в казино, мечтая сорвать куш и бросить деньги к ногам возлюбленной.

"Однажды он пришел из казино, подошел и накрыл меня подушкой. Дочка Настя, маленькая, рядом спала. Это был такой испуг. Да, душил, но я думаю, это произошло от какой-то беспомощности, бессилия", – рассказала звезда.

Якунина поняла, что эти отношения пора завершать. Она забрала наследницу и ушла к Алексею. Новый избранник быстро нашел общий язык с девочкой и принял ее как свою. Через некоторое время у пары родилась общая дочь. Супруги счастливы вместе уже более 20 лет.

В СМИ упорно ходят слухи о романе актрисы с коллегой по цеху Максимом Авериным. Однако сама Анна уверяет, что они просто добрые друзья.