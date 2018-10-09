Дерзкая Дайнеко оголила завидный живот
На фото Виктория позирует в джинсах, черном бюстгальтере и кожаной куртке. При этом ее живот максимально открыт.
Образ исполнительница дополнила красным лаком и вьющимися распущенными по плечам волосами. Подписчики восхитились фигурой Дайнеко. Действительно, ее плоскому животику можно только позавидовать.
"Ух ты, клевая очень! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая пузюлька", "Хороший животик", "Красивая фигура", "Любимая сексуальнейшая победительница фабрик звезд, лучшая из лучших, неповторимая богиня", - одарили комплиментами Викторию поклонники.
Но не всем голый живот знаменитости показался идеальным. "Почему не рельефное пузо... нужно подкачать пресс", – посоветовал звезде один из пользователей соцсети.
Отметим, что фанаты не перестают судачить о личной жизни певицы. Всех интересует, когда же Вика обретет счастье. Напомним, Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого года. У пары подрастает общая дочь Лидия. Бракоразводный процесс проходил непросто – бывшие супруги постоянно обменивались неприятными комментариями.
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