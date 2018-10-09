Удаливший аккаунт в Instagram Сергей Шнуров бегает от налогов

Как стало известно накануне, Сергей Шнуров удалил все публикации из своего аккаунта в Instagram, на который было подписано почти четыре миллиона человек. Проведя собственное расследование и сопоставив ряд фактов, редакция Dni.Ru предположила, что таким образом популярный исполнитель может пытаться уйти от проблем с налоговыми органами.



Один из действенных способов привлечения внимания к той или иной проблеме – указание на нее в связи с действиями публичного лица. Этот механизм хорошо известен и активно используется как рекламистами, так и борцами за соблюдение законности.



В поисках причин, которые могли бы сподвигнуть Сергея Шнурова на удаление всех публикаций из его мегапопулярного аккаунта в социальной сети Instagram, мы не могли не вспомнить о работающем подобными методами общественном деятеле Александре Хаминском. Тем более, что в своем недавнем интервью одному из популярных интернет-порталов он заявил, что воспитание уважения к закону возможно только на примерах известных личностей.

На наш прямой вопрос, имеет ли он какое-либо отношение к возможной проверке концертной деятельности Сергея Шнурова, по аналогии с ситуацией вокруг имен оскандалившейся с антироссийскими высказываниями Лаймы Вайкуле, Валерия Меладзе, выступающего в ресторанах, нарушающих закон, а также Тимати и Егора Крида, Александр Михайлович ответил следующее:

– Да, я оказываю правоохранительным и контрольно-надзорным органам содействие в выявлении неплательщиков налогов и нарушителей закона. И именно на примерах людей, о которых все знают и все говорят, показывать системные правонарушения и методы противодействия им наиболее эффективно.

Только давайте не будем все валить в одну кучу. Тимати и Егор Крид организовали несанкционированное массовое мероприятие, создали риски жизни и здоровью граждан, вели себя при этом крайне вызывающе и понесли в результате ответственность. Что касается участия Валерия Меладзе в незаконных уличных концертах, как это было в Bamboo Bar 27 июля, по данному факту в настоящее время ОМВД по району Пресненский идет проверка, о чем я был письменно проинформирован. А что касается Лаймы Вайкуле, то, как выяснилось в ходе проверки, проведенной непосредственно Министерством внутренних дел, перед российским миграционным законодательством она совершенно чиста. А оценка выданных на публику невзвешенных слов не входит в сферу компетенций правоохранителей.

– Подняв упоминания в СМИ сочетания вашего имени со звездами отечественного и мирового шоу-бизнеса, мы нашли материал, в котором говорится о том, что Шнуров якобы поет в ресторанах за 120 тысяч евро "мимо кассы". То, что он сейчас удалил свой Instagram-аккаунт, связано с какими-то налоговыми проверками его деятельности?

– Неучтенные наличные средства, скрываемые ресторанами и клубами, что выясняется в ходе проверок их деятельности, часто идут именно на оплату выступлений звезд российской эстрады без заключения каких-либо договоров, уплаты налогов и сопряжены со многими другими нарушениями закона. Диапазон гонорара при этом, как вы понимаете, очень широк. Да, Сергей Владимирович "засветился" с выступлениями на куда большем числе мероприятий, чем позволяет лимит в 120 миллионов рублей, установленный для микропредприятий, в качестве какового зарегистрирован господин Шнуров.

Согласно статье 346.12 Налогового кодекса России в 2018 году этот предел – 150 миллионов рублей. У нас же отработан четкий механизм подтверждения событий, имевших место, – например, концертов, выступлений на корпоративах и частных мероприятиях. В том числе мы можем устанавливать их участников, поставщиков различных услуг и прочих свидетелей, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, в частности сети Интернет и социальных сетей. Instagram же позволяет фиксировать данные геотегов, фото– и видеодоказательства. Кстати, только по одному выступлению Валерия Меладзе доказательная база составила 52 страницы подобных электронных документов. Однако в случае если Сергей Владимирович решил быстро подчистить информацию, дающую возможность судить о его реальных, в противовес задекларированным, доходах, это вряд ли сработает. Нельзя ведь обязать других пользователей стереть существующие и впредь не "подсвечивать" те или иные данные о его выступлениях!