После победы над Малаховым Шепелев напал на недовольную фанатку

Дмитрий Шепелев похвастался успехом своего шоу “На самом деле”, которое транслируют на Первом канале. Однако нашлись те, кто подверг детище телеведущего критике.



В своем Instagram Дмитрий сообщил, что его ток-шоу стало самым популярным, так как последний выпуск телепрограммы посмотрел каждый пятый житель столицы. Согласно рейтингам, Шепелев обошел программы Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.

Однако некоторые пользователи Сети раскритиковали передачу Дмитрия. По мнению одной из подписчиц, проект – “отстой”, его не смотрят, а просто включают для фона, когда приходят с работы. "Отстой – это мерзости писать. Вам добра и счастья", – деликатно разбил недоброжелательницу телеведущий.

Поклонники поддержали знаменитость. Они отметили, что Шепелев заслуженно почивает на лаврах. “Поздравляю Вас! Все по заслугам! Дима, Вы профессионал, большой молодец!!! И команда супер!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Я даже не представляю свой вечер без вашей программы”, “Поздравляю!!!Мы постоянные ваши зрители!!!Всегда интересные цепляющие внимание темы👌Прекрасный ведущий Дмитрий👌.Умничка Сабина и проницательный Роман👍.И в целом вышла прекрасная команда!!!Жем новые выпуски!!!Процветания вашему проекту🌹🌹🌹”, – писали фолловеры в комментариях.

Напомним, что шоумен успевает не только успешно строить карьеру, но и в одиночку воспитывать сына Платона, которого ему родила почившая певица Жанна Фриске. Этим летом телеведущий показывал наследнику Италию. Шепелев признается, что в свои пять лет Платон уже тянется к спорту, поэтому его пришлось отдать в академию футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает Teleprogramma.pro.