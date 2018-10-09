Меган Маркл побоялась напугать принца Гарри доступностью

Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон представил публике книгу о герцогине Сассекской. В ней он рассказал о том, как развивались ее отношения с будущим мужем.

Автор назвал свое произведение: "Меган: голливудская принцесса". В нем он подробно рассказал о том, как же на самом деле познакомились будущие супруги и что почувствовали после первой встречи.

Так, впервые Гарри и Меган встретились летом 2016 года в Лондоне. Свидание вслепую им организовала близкая подруга актрисы и принца, дизайнер Миша Нону. Мортон отметил, что они сразу почувствовали взаимное притяжение, а Гарри был словно загипнотизирован красотой и утонченностью Меган.

Кроме того, писатель и журналист утверждает, что Маркл сразу же согласилась на второе свидание. Но после этого начала переживать, что торопит события и Гарри может испугаться ее напора и доступности, передает Daily Mail.

Эндрю Мортон утверждает, что прежде всего Меган увидела в Гарри не обладателя титула, а интересного мужчину. Внук британской королевы Елизаветы II оказался не из пугливых.

Уже в ноябре 2017 года он сделал избраннице предложение руки и сердца. Меган и Гарри сыграли свадьбу в мае этого года и получили титулы герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, что до встречи с Меган Маркл принц Гарри встречался с актрисой и моделью Крессидой Бонас. Их отношения нельзя было назвать образцовыми: любовники постоянно рвали все связи, но потом роман начинался с новой силой. В итоге в 2014 году после очередного расставания они решили, что на этом пора поставить точку.