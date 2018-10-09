"Точка невозврата наступила": престарелый Краско развелся с молодой женой

Наталья Шевель официально объявила о разводе с народным артистом Иваном Краско. Супруги уже подали заявление в ЗАГС.



В начале сентября в Сети появились слухи, что в семье 87-летнего актера не все гладко. Якобы чета, которая только-только отметила трехлетие брака, планирует разойтись, однако фактического подтверждения этой информации не было.

Сегодня, 9 октября, стало известно, что Наталья и Иван Иванович 16 сентября подали заявление на развод в один из загсов Санкт-Петербурга. Фактически их уже развели, осталось только документы забрать. “Через месяц пойдем забирать документ. Думаю, точка невозврата наступила", – сообщила 28-летняя Шевель журналистам.

Также девушка отметила, что ей сейчас очень тяжело – распались отношения с мужчиной, которого она когда-то очень любила. Она была уверена, что Краско ее избранник. "А вышло иначе", – добавляет Наталья.

Шевель отметила, что пока не решила, что будет делать дальше. Сейчас она находится в Израиле со своей семьей. "До сих пор не имею точного плана на завтрашний день. Все, что имею: веру в то, что все будет хорошо", – цитирует девушку StarHit.

Примечательно, что в Интернете ходят слухи, что у девушки есть тайный возлюбленный, с которым она часто отдыхает в Израиле. Наталья отрицает эту информацию.

"Прочитала статью про то, как я езжу к любовнику в Израиль. На фото – мои брат и сестренка. Замуж я не собираюсь, и после развода с Иваном Ивановичем еще долго мне никто не будет нужен. Я приезжаю к семье. В мою любимую страну. И официально заявляю, что не рассматриваю никаких отношений!" – сообщила Шевель в личном аккаунте Instagram.

