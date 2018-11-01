Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская посетила Императорский военный музей в Лондоне. Визит был неожиданным – сотрудников о нем не предупредили.

По информации Кенсингтонского дворца, Миддлтон приехала в музей перед Днем перемирия, чтобы узнать о своих предках, которые погибли в Первой мировой войне. Она просмотрела письма, касающиеся трех братьев прабабушки.

При этом Кейт прекрасно выглядела. Для выхода в свет она выбрала синее платье с рукавами длиной три четверти от британского модельера Дженни Пакхема. Образ дополнили бежевые лодочки на высоком каблуке, сообщает Daily Mail.

Кстати, в этом платье Миддлтон появлялась в туре по Канаде. Кейт выглядела роскошно и стильно, чего не скажешь о недавнем появлении на публике Меган Маркл.

Ранее жена принца Гарри вышла в свет в сомнительном платье. В заключительный день зарубежного турне герцогиня Сассекская вышла к жителям новозеландского города Роторуа.

Маркл появилась там в полупрозрачной темно-синей юбке от Givenchy, топе этого же оттенка и лодочках. Однако материал юбки оказался таким тонким, что при свете можно было увидеть не только белье герцогини, но и ее ягодицы. Фото Меган Маркл с голым задом тут же стало хитом Сети.