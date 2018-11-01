"Развод!": Шаляпин променял коротконогую Виталину на грудастых моделей

В Сети появилась фотография, на которой Прохор Шаляпин запечатлен с двумя полуголыми моделями. А ведь тремя днями раньше певец прошелся по подиуму в компании своей близкой подруги Виталины Цымбалюк-Романовской, облаченной в свадебное платье.

После того как Прохор Шаляпин сблизился с бывшей женой Армена Джигарханяна – Виталиной Цымбалюк-Романовской, попавшей в неожиданную опалу после нескольких лет тихого семейного счастья, жизнь певца забила ключом. Артист и пианистка были частыми гостями различных ток-шоу, а на своих страничках в социальных сетях почти каждый день выкладывали совместные фото.

Дошло до того, что Шаляпин представил хрупкую Виталину своему душевно больному отцу, который без малого два десятилетия провел в психиатрической клинике в Волгограде. А совместный проход по подиуму, где Цымбалюк-Романовская блистала в коротком свадебном платье, вовсе стал пиком их отношений, по мнению фанатов, которые ждут скорого объявления о свадьбе. И неважно, что многие зрители раскритиковали Виталину за выбор наряда, поскольку, по их словам, платье ее не украсило, а подчеркнуло короткие ноги.

Между тем ни Прохор, ни Виталина ни разу официально не сказали о том, какие отношения их связывают. Певец и пианистка в один голос утверждают, что они хорошие друзья. Вот только мало кто в это верит. Особенно после того, как Шаляпин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографии, на которых запечатлен в обществе полуголых моделей.

"Снимаем кое-что 🔥🔥🔥", – коротко сообщил в подписи к снимкам певец, однако многочисленные комментаторы всерьез всполошились. "А как же Виталина? Ну все развод!", "Боже, женщины выглядят отталкивающе. Неужели в этом приятно сниматься?", "Прош, это всего лишь мнение со стороны и не хочу задеть. Но тебе гораздо больше идут образы печального принца с красивыми романсами, чем вот такое с оттенком вульгарности. И мне кажется более благородные образы будут более востребованы в твоем случае. Каждый органичен в своем стиле, а вот это -ну ей-богу, не твое", "А где Цымбалина?", "Девушки красивые, но Виталина на фоне них в выигрыше потому, что выглядит прилично", "Да Вита лучше! Она благородная и интеллигентная (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.