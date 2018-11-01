"Разом отняли все": Варлей попала в ужасное положение

Наталья Варлей дала откровенное интервью. Артистка вспомнила о том времени, когда в одночасье лишилась всех накоплений.

В свое время дефолт больно ударил по многим российским семьям, не прошел он и мимо знаменитостей. Легендарная актриса, звезда фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Наталья Варлей лишилась всех накоплений. По словам артистки, на протяжении долгих лет она мечтала о загородном доме, на покупку которого откладывала все заработанные деньги. Дефолт перечеркнул планы.

"Разговоры о том, что будет дефолт, ходили давно, но с экранов телевизоров экономисты клялись, что никаких реформ не будет, что просто кому-то выгодно сеять панику. А за два дня до дефолта известили, что реформа все-таки будет. Честно говоря, мы ничего не поняли. Все бросились скупать все подряд в магазинах, а там уже практически ничего не осталось. В сберкассах стояли километровые очереди", – вспомнила Варлей.

Для артистки это стало шоком. "До последнего не верила, что у меня могут разом отнять все, что я заработала с таким трудом. И мое состояние было трудно передать словами", – призналась актриса. Теперь она относится к тем событиям философски. "Все в жизни познается в сравнении. Я считаю, что материальные потери – это не самое страшное. Самое страшное, когда близкие уходят. А деньги всегда можно заработать", – заключила артистка.

Несмотря на то что сейчас Варлей редко появляется в новых фильмах, ее жизнь расписана по минутам. Она выступает на творческих встречах и поэтических вечерах, участвует в антрепризе, "жюрит" на различных киносмотрах. "Меня часто приглашают на всевозможные фестивали. Там я пою, читаю стихи, общаюсь со своими зрителями", – цитирует звезду "Собеседник".