Госпитализированная Елена Воробей озвучила вердикт врачей

Елена Воробей обратилась к заинтересованной общественности после известия о срочной госпитализации. Лежа на больничной койке, артистка рассказала о своем состоянии.

Накануне, 31 октября, появилась информация о том, что Елена Воробей попала в больницу. Сообщалось, что юмористке стало плохо, более того – она якобы потеряла сознание. При этом артистка будто бы пожаловалась на боли в сердце.

Воробей прокомментировала тревожные данные. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена опубликовала видеообращение, которое подписала так: "Иду на поправку. Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает. Самое неприятное то, что, как только вызвали скорую помощь, через минуту раздался звонок от журналиста явно из желтой прессы. И журналист этот уже знал, что ко мне едет скорая. Похоже, операторы скорой помощи торгуют информацией личного характера... Господа юристы, это нормально?"

В ролике Елена рассказала, как все было на самом деле. Она почувствовала недомогание в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву. Юмористка обратилась к проводникам. Те оказали помощь, а в столице артистку встретила бригада медиков.

"Врачи вынесли свой вердикт. Сказали, что в результате переутомления у меня был просто резкий скачок давления, поэтому так все вышло. Мы делаем все, чтобы буквально завтра – я надеюсь, я так хочу – я была в строю, могла работать. Люблю, целую, берегите себя. Будьте здоровы!" – обратилась Воробей с больничной койки к поклонникам.

Подписчики откликнулись немедленно. "Моя золотая 🤗😘 береги себя", "Лена! Шутки плохие с давлением! Нужно обязательно к врачу и таблетки Каждый день!!!", "Елена , выздоравливайте и продолжайте радовать нас своим творчеством !!!", "Привет. Выздоравливай воробушек. Пожалуйста (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поддержали они артистку.