"Теперь будет гулять с пупсиком": Мария Голубкина объявила о пополнении

Мария Голубкина сообщила о пополнении в семье. Популярная актриса опубликовала фотографию малыша и получила кучу комплиментов.

Радостной новостью 45-летняя Мария Голубкина поделилась на своей официальной страничке в Instagram. Популярная актриса выложила фотографию, на которой запечатлен черный щенок, чья морда в районе бровей и пасти эффектно оттенена рыжей длинной шерстью. "Завели собачку", – коротко сообщила Голубкина.

Подписчики рассыпались в комплиментах. "Как здорово! Теперь ежедневные прогулки утром и вечером на свежем воздухе, настроение👍,а еще друг, который любит и ждет всегда, и никогда не критикует!😉", "Прелестник какой", "Чудо!", "Какой смешной", "Сладкий!", "Очаровашка!)))", "Теперь Машенька будет гулять по Селезневке с пупсиком ? А может лучше было котика завести он бы в кроватке вам😀 мурлыкал бы (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали они кадр.

Не осталась в стороне даже коллега Марии Голубкиной Ксения Алферова. Актриса рассказала: "У меня в детстве Авося такая была. Легендарная собака. Умнейшая порода, но упрямая. И очень сладкая!"

Ранее в СМИ обсуждались отношения Марии Голубкиной с Борисом Ливановым, сыном актера Василия Ливанова. Мария и Борис на всю страну объявили себя парой и приняли участие в фотосессии, однако в итоге порядком запутали народ. Появилась информация, что они расстались.

В свежем интервью Борис рассказал об отношениях с Марией. "У нас прекрасные отношения. Невероятно сложные. Я жертва домашнего насилия еще к тому же", – сообщил актер, махнув рукой на фотографию, показанную на передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека". На снимке Голубкина запечатлена душащей Ливанова.